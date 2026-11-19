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A Câmara dos Deputados oficializou a pauta de votações da semana que vem com a previsão de apreciação do ajuste fiscal a partir da segunda-feira, 23. Primeiramente, os deputados federais vão analisar um requerimento de urgência para acelerar a tramitação do projeto e levá-lo imediatamente ao plenário, sem a necessidade da análise por comissões.

Em seguida, está prevista a votação do projeto.

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O Senado Federal concluiu a aprovação da matéria na quarta-feira, 18.