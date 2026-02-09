Câmara deve votar urgência para o Redata na terça-feira, afirma líder do PDT
Escrito por Victor Ohana (via Agência Estado)
Publicado em 09.02.2026, 14:08:00 Editado em 09.02.2026, 14:15:33
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
O líder do PDT na Câmara dos Deputados, Mário Heringer (MG), disse que deve ocorrer na terça-feira, 10, a votação do projeto que prevê um regime especial de incentivos para serviços de datacenter. A declaração ocorreu após Heringer ter saído da reunião de líderes com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), nesta segunda-feira, 9.
O projeto em análise é de autoria do líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE).
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.
Últimas em Economia
publicidade
Mais lidas no TNOnline
publicidade