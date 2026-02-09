Câmara deve votar urgência para o Redata na terça-feira, afirma líder do PDT

O líder do PDT na Câmara dos Deputados, Mário Heringer (MG), disse que deve ocorrer na terça-feira, 10, a votação do projeto que prevê um regime especial de incentivos para serviços de datacenter. A declaração ocorreu após Heringer ter saído da reunião de líderes com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), nesta segunda-feira, 9.

O projeto em análise é de autoria do líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE).