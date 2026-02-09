Leia a última edição
Economia

ECONOMIA

Câmara deve votar urgência para o Redata na terça-feira, afirma líder do PDT

Escrito por Victor Ohana (via Agência Estado)
Publicado em 09.02.2026, 14:08:00 Editado em 09.02.2026, 14:15:33
O líder do PDT na Câmara dos Deputados, Mário Heringer (MG), disse que deve ocorrer na terça-feira, 10, a votação do projeto que prevê um regime especial de incentivos para serviços de datacenter. A declaração ocorreu após Heringer ter saído da reunião de líderes com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), nesta segunda-feira, 9.

O projeto em análise é de autoria do líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE).

