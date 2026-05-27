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Câmara derruba tentativa do PL de votar PEC que previa adoção da escala 4x3

Escrito por Naomi Matsui e Gabriel Máximo (via Agência Estado)
Publicado em 27.05.2026, 21:36:00 Editado em 27.05.2026, 21:48:24
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O plenário da Câmara aprovou na noite desta quarta-feira, 27, por votação simbólica, a preferência para o texto que define escala 5X2. Na prática, o plenário enterrou os destaques do PL e do PSOL para dar preferência à jornada 4X3.

A aprovação veio depois de uma manobra de governistas, que apresentaram uma "emenda aglutinativa", de mesmo teor do relatório do deputado Leo Prates (Republicanos-BA) e que foi apresentada pouco antes da votação. "O plenário não sabe nem o que está votando. É uma aglutinativa que acabou de subir no sistema. Vossa Excelência sabe o que está no texto", questionou o líder do PL, Sóstenes Cavalcante (RJ), ao presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB).

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Neste momento, deputados votam o texto principal da PEC em 1º turno.

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escala 4x3 VOTAÇÃO x1/jornada/pec/Câmara
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