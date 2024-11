Câmara de Comércio alerta para estagnação da economia alemã

A Câmara de Comércio e Indústria da Alemanha alerta que a economia do país está estagnada e que espera um crescimento "zero" para os próximos anos, em relatório divulgado nesta terça-feira. De acordo com o documento, 2025 será o terceiro ano consecutivo sem nenhum crescimento no Produto Interno Bruto (PIB).

"Não estamos lidando apenas com uma crise econômica, mas com uma persistente crise estrutural na Alemanha", pontua a Câmara, ao dizer que o país pode se tornar um "fardo" para a economia europeia.

O relatório também menciona que a Alemanha corre o risco de perder terreno nos mercados globais.

