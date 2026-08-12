Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Câmara aprova projeto que autoriza criação do Fundo de Crédito à Exportação; texto vai à sanção

Escrito por Gabriel Máximo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 12, em votação simbólica, o projeto de lei que autoriza a criação do Fundo de Crédito à Exportação (FCE) pelo governo federal. O texto agora segue para sanção presidencial.

Segundo a proposta, o FCE tem o objetivo de "assegurar recursos para exportadores de bens e serviços", inclusive para financiamento a capital de giro, aquisição de máquinas e equipamentos e projetos de investimento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O fundo será financiado por dotações previstas no Orçamento da União, contratos com entes públicos, retornos de financiamentos e por recursos do Fundo de Garantia à Exportação (FGE).

Pelo projeto, o FCE será gerido por um comitê coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, enquanto as operações ficarão a cargo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que poderá habilitar outros agentes financeiros. Já o Conselho Monetário Nacional (CMN) será responsável por definir as condições das operações.

Os recursos do fundo deverão ser aplicados em financiamentos reembolsáveis, com garantias definidas pelo BNDES. O texto também autoriza que até 2% dos valores sejam usados anualmente para bancar a própria operação do FCE.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Aprovação Câmara Exportação Fundo de Crédito pl
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV