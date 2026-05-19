Câmara aprova projeto de lei que permite que cooperativas acessem fundos constitucionais
Escrito por Isadora Duarte e Victor Ohana (via Agência Estado)
Publicado em 19.05.2026, 21:56:00 Editado em 19.05.2026, 22:07:44
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A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, 19, o projeto de lei complementar (PLP) 262/2019 que permite que cooperativas possam acessar recursos de fundos constitucionais, como o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE), Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA) e Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste (FDCO). Foram 442 votos favoráveis e dois contrários.
O projeto, no âmbito da regulamentação da reforma tributária, permite o acesso das cooperativas aos fundos sem criação de nova despesa obrigatória ou renúncia fiscal direta. O texto segue para sanção presidencial.
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