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Câmara aprova MP que abre crédito extraordinário de R$ 10 bi para subsidiar preço do diesel

Escrito por Gabriel Máximo e Victor Ohana (via Agência Estado)
Publicado em 08.07.2026, 17:44:00 Editado em 08.07.2026, 17:54:41
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A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 8, em votação simbólica, a Medida Provisória (MP) 1344/26, que abre R$ 10 bilhões em crédito extraordinário no Orçamento de 2026 para subsidiar parte do preço do diesel, impactado pela guerra no Oriente Médio. O texto agora será analisado pelo Senado.

Na explicação de motivos, o governo afirma que os recursos do superávit financeiro de 2025 serão usados para pagar a subvenção até 31 de dezembro de 2026. O montante será destinado à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que faz o pagamento do subsídio.

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