Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Câmara aprova MP de dívidas rurais com jabuti que pode liberar venda de cigarros eletrônicos

Escrito por Gabriel Máximo e Isadora Duarte (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Câmara dos Deputados aprovou na Medida Provisória da renegociação das dívidas rurais (MP 1.376/2026) um "jabuti" - trecho com tema estranho ao tratado no texto - que submete os cigarros eletrônicos ao regime de regulação sanitária federal e prevê que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) definirá os requisitos para comercialização desses itens no Brasil.

Além disso, o artigo incluído pelo relator da MP, o líder do Governo na Câmara, Paulo Pimenta (PT-RS), também estabelece que a fabricação, industrialização, armazenamento, distribuição e comercialização desses produtos, quando destinados exclusivamente à exportação, poderão ocorrer por cadastro simplificado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Atualmente, uma resolução da Anvisa (RDC 855/2024) proíbe a venda, fabricação, importação, transporte, propaganda e o uso dos dispositivos eletrônicos para fumar, os chamados "vapes", inclusive seus acessórios e refis.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
DÍVIDAS RURAIS/RENEGOCIAÇÃO/MP/CÂMARA/APROVAÇÃO/JABUTI
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV