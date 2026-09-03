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Câmara analisa PLP sobre restrições fiscais que viabilizaria Redata; relator adicionou exceções

Escrito por Victor Ohana, Gabriel Máximo e Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Câmara dos Deputados analisa um projeto de lei complementar (PLP) nesta quinta-feira, 3, que autoriza que alguns benefícios tributários e despesas obrigatórias fiquem de fora de certas restrições fiscais em 2026.

Segundo a equipe econômica do governo, o projeto viabiliza Regime Especial de Tributação para Serviços de Datacenter (Redata), aprovado nesta semana pelo Senado Federal.

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O relator, deputado Isnaldo Bulhões Jr. (MDB-AL), porém, incluiu a desoneração do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) das sociedades resseguradoras locais entre as exceções às regras aplicáveis à concessão de benefícios tributários.

Ele também considerou que uma lei anterior disciplinou parte substancial do projeto, o que demandou evitar "sobreposições normativas" e retirar trechos que viabilizariam o Redata. O deputado do MDB ainda pode apresentar novo parecer com o Redata de volta.

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RESTRIÇÕES FISCAIS/PLP/EXCEÇÃO/PARECER/CÂMARA
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