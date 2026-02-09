'Calibragem' é a palavra-chave para este momento do ciclo monetário, afirma Galípolo

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou nesta segunda-feira, 9, que a instituição chegou ao ponto em que deve garantir a "calibragem" da política monetária, depois de ter mantido os juros em 15% ao ano de forma prolongada. "Eu acho que agora a gente chega num momento onde a palavra-chave desse ciclo de política monetária é a palavra 'calibragem'", disse, durante painel em evento organizado pela Associação Brasileira de Bancos (ABBC).

Galípolo explicou que já há impacto dos juros altos em setores que dependem mais de crédito, mas que o cenário econômico ainda é marcado pela resiliência. Por isso, o BC opta pelo termo "calibragem", disse.

E ressaltou: "Faria pouco sentido não fazer reconhecimento de que estamos em situação diferente da do momento em que concluímos alta de juros, mas esta também ainda não é uma volta da vitória."