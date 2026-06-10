Calheiros atende emendas parciais ao relatório do projeto de renegociação de dívidas rurais

O relator do projeto de renegociação de dívidas rurais, Renan Calheiros (MDB-AL), fez mudanças no texto, pouco antes da votação em plenário. Ele manteve parte do parecer aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), mas acatou parcialmente emendas apresentadas por senadores. O projeto deve ser votado ainda nesta quarta-feira, 10, pelo plenário do Senado.

"Não tivemos, com área técnica do ministério, a mesma facilidade que tivemos com o ministro Dario Durigan. Restaram alguns impasses. Outra solução não há senão a solução que encaminhamos no nosso relatório, infelizmente", declarou Calheiros, após se reunir com Durigan para tentar negociar um texto.

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Uma das líderes da bancada ruralista, a senadora Tereza Cristina (PP-MS), disse que o projeto não tem tom eleitoreiro, mas tem o objetivo de ajudar o setor ao agro, em um cenário de juros altos e guerras no mundo. "Temos que aprovar esse projeto hoje. E se ajustes vierem, serão muito bem-vindos", disse.