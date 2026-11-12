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ECONOMIA

Caixa tem lucro líquido recorrente de R$ 3,5 bi no 3º trimestre, redução anual de 7,4%

Escrito por Vinícius Novais (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Caixa Econômica Federal registrou lucro líquido recorrente de R$ 3,486 bilhões no terceiro trimestre de 2026, queda de 7,4% em relação ao terceiro trimestre de 2025. A margem financeira somou R$ 18,338 bilhões no período, alta de 11,0% na comparação anual.

A provisão para devedores duvidosos (PDD) totalizou R$ 5,929 bilhões no terceiro trimestre, aumento de 16,9% em um ano. A receita com prestação de serviços alcançou R$ 7,412 bilhões, crescimento de 16,9% na mesma base de comparação. As despesas administrativas foram de R$ 12,021 bilhões no trimestre, alta de 6,9% em um ano.

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O índice de eficiência operacional recorrente ficou em 52,8%, variação de 0,1 ponto porcentual ante o terceiro trimestre de 2025. O índice de Basileia foi de 15,5% no período encerrado em setembro.

O índice de inadimplência da carteira de crédito total foi de 4,01% no terceiro trimestre, alta de 1,00 ponto porcentual em um ano. A cobertura da provisão ficou em 118%, com baixa de 30,1 pontos porcentuais ante o segundo trimestre de 2025.

Os ativos totalizaram R$ 2,415 trilhões no 3tri26, alta de 10,2% em um ano e de 2,0% em um trimestre.

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"O crescimento sustentável dos nossos resultados está diretamente associado ao fortalecimento contínuo de práticas estruturantes de transparência, governança corporativa, gestão de riscos, controles internos, compliance e integridade", escreveu a administração no relatório do trimestre.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast

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3º trimestre balanço CAIXA ECONÔMICA
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