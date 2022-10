Caixa Seguridade tem aval do Cade para vender fatias em 5 empresas para a CNP

Luci Ribeiro (via Agência Estado)

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a venda da totalidade das participações societárias detidas pela Caixa Seguridade em cinco empresas para a CNP Assurances. A decisão está publicada no Diário Oficial da União (DOU).

A operação abrange Previsul, CNP Capitalização, CNP Consórcio, Holding Saúde e Odonto Empresas e, após seu fechamento, a CNP Assurances se tornará a única acionista das cinco companhias.

A Caixa Seguridade, portanto, não deterá mais participação, direta ou indireta, nas empresas. O negócio foi fechado pelo valor de R$ 667 milhões.

"As requerentes explicam que a operação está alinhada com o processo competitivo para reestruturação das operações do Grupo Caixa e foco no negócio de bancassurances. A CNP Assurances continuará sua expansão de longo prazo no mercado brasileiro e em seus investimentos para oferta de produtos de seguros, previdência, consórcios, capitalização ou saúde sob o modelo multiparceiros", cita o parecer.