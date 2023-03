Caixa retomará consignado do INSS após publicação de nova taxa no DOU

Matheus Piovesana (via Agência Estado)

A Caixa Econômica Federal (CEF) informou que vai retomar a concessão do crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS logo após a publicação do novo teto de taxa, de 1,97% ao mês, no Diário Oficial da União (DOU). O novo limite foi definido nesta pelo Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS).

"A Caixa informa que aguarda a publicação da Instrução Normativa do INSS em

atendimento à recomendação do Conselho Nacional de Previdência Social

(CNPS) para retomar a oferta do crédito consignado aos beneficiários do INSS", afirmou o banco público em nota.

Segundo a instituição, a taxa média será de 1,87% mensais, abaixo do teto. A Caixa já ofertava a linha com taxa parecida quando o limite era de 2,14% ao mês. O CNPS reduziu esse limite para 1,70% neste mês, o que fez com que a CEF, o Banco do Brasil e os bancos privados interrompessem a concessão do crédito. Segundo norma do Banco Central, as instituições não podem conceder crédito com margem negativa.

Até aqui, Caixa, BB e Bradesco informaram que vão retomar as concessões da linha.

Mais cedo, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou ter se abstido de votar na reunião do Conselho que definiu a taxa, mas que considerava o número proposto como um avanço em relação ao teto anterior.