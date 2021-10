Caixa reitera meta de liberação de R$ 130 bi de crédito imobiliário em 2021

Da Redação

A Caixa Econômica Federal reiterou a sua projeção de liberar R$ 130 bilhões em financiamentos imobiliários neste ano e sinalizou que o mesmo ritmo de contratações deverá ser mantido no ano que vem.

As informações foram compartilhadas hoje pelo vice-presidente de habitação do banco estatal, Jair Mahl, que participou do Fórum Brasileiro das Incorporadoras, organizado pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc).

Até agosto, a Caixa já realizou R$ 91 bilhões em financiamentos. Só no mês de agosto, foram R$ 14 bilhões, o equivalente a 58 mil unidades, destacou Mahl.

"Pretendemos manter os níveis de contratação também para 2022", afirmou o executivo, durante sua apresentação no evento.