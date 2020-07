Caixa libera saques da 2ª parcela para nascidos em novembro

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Nesta sexta-feira (12), a Caixa libera os saques para os nascidos em novembro de acordo com o calendário do auxílio.

30/5: nascidos em janeiro

1º/6: nascidos em fevereiro

2/6: nascidos em março

3/6: nascidos em abril

4/6: nascidos em maio

5/6: nascidos em junho

6/6: nascidos em julho

8/6: nascidos em agosto

9/6: nascidos em setembro

10/6: nascidos em outubro

12/6: nascidos em novembro

13/6: nascidos em dezembro

Os saques podem ser feitos em lotéricas e caixas eletrônicos, com o auxílio do aplicativo 'Caixa Tem' para a geração de código, utilizado como forma de liberação do saque. Também, por meio da poupança social é possível fazer transferências para contas de qualquer outro banco.

Neste sábado (13), o auxílio será liberado para os nascidos em dezembro.