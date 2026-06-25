Caixa libera dinheiro de antigo fundo PIS/Pasep; veja como sacar
Consultas podem ser feitas no portal Repis Cidadão
A Caixa Econômica Federal (CEF) começou a pagar nesta quinta-feira (25) um novo lote de cotas esquecidas do antigo fundo PIS/Pasep, destinado a empregados com carteira assinada e servidores públicos que trabalharam entre os anos de 1971 e 1988. Esta rodada de pagamentos contempla exclusivamente os beneficiários que realizaram o pedido de ressarcimento até o dia 31 de maio. O valor médio liberado varia de R$ 2,8 mil a R$ 2,9 mil, quantia que é calculada de acordo com o tempo de serviço e o salário da época do trabalhador. A instituição ressalta que esse benefício se refere a um fundo criado na década de 1970 e extinto em 2020, não possuindo qualquer relação com o abono salarial pago anualmente nos dias de hoje.
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Os herdeiros e dependentes legais de trabalhadores falecidos que atuaram nesse mesmo período também possuem o direito de resgatar os valores estagnados. Para verificar a disponibilidade do dinheiro, os interessados devem acessar o portal Repis Cidadão, realizando o login com a conta Gov.br nos níveis prata ou ouro, e informar o número do PIS/Pasep ou NIS. O sistema do governo indicará automaticamente se existe saldo e quais os próximos passos. A consulta e o pedido de ressarcimento também estão disponíveis de forma totalmente digital por meio do aplicativo do FGTS, na aba destinada ao PIS/Pasep, onde o usuário pode enviar a documentação e acompanhar o andamento da análise.
Caso o trabalhador ou o herdeiro prefira o atendimento presencial, a solicitação pode ser feita em qualquer agência da Caixa Econômica Federal, mediante a apresentação de um documento oficial com foto. Para os herdeiros, a burocracia exige também a certidão de dependentes ou uma autorização judicial, além do comprovante de vínculo com o titular falecido. Uma vez aprovado, o pagamento é feito por meio de crédito em conta. Para aqueles que não possuem conta ativa no banco, a Caixa abre automaticamente uma poupança social digital, que pode ser movimentada com facilidade pelo aplicativo Caixa Tem.
O calendário de repasses estabelecido pelo banco é organizado de acordo com o mês em que a solicitação foi efetuada. Quem fizer o pedido até o final de junho, por exemplo, terá o dinheiro liberado no dia 27 de julho, e o cronograma segue essa lógica mensalmente, com lotes previstos até janeiro de 2027 para os pedidos feitos no fim deste ano. Os recursos não sacados desse fundo antigo foram transferidos para o Tesouro Nacional, e o governo estipulou o mês de setembro de 2028 como o prazo máximo e definitivo para os resgates. Após essa data limite, os valores serão incorporados permanentemente aos cofres da União, sem possibilidade de contestação. Dúvidas adicionais sobre o processo podem ser esclarecidas pelos canais oficiais de atendimento da Caixa, como o site da instituição e o telefone 0800-726-0207.
Quem tem direito
Podem sacar os valores:
- Trabalhadores com carteira assinada entre 1971 e 1988;
- Servidores públicos do mesmo período;
- Herdeiros ou dependentes legais, em caso de falecimento;
- Quem pediu o dinheiro até 31 de março.
O benefício não tem relação com o abono salarial atual do PIS/Pasep, pago anualmente. Trata-se de cotas de um fundo antigo, extinto em 2020.
Como consultar
A consulta é feita pelo portal Repis Cidadão, com login via conta Gov.br nos níveis prata e ouro.
Passo a passo:
- Acesse o site e faça login com CPF e senha;
- Informe o número do PIS/Pasep ou NIS (se solicitado);
- Clique em “pesquisar”;
- O sistema indicará se há valores e como proceder.
Também é possível consultar pelo aplicativo do FGTS.
Como pedir o pagamento
O pedido pode ser feito de duas formas:
Pelo aplicativo FGTS:
- Acesse “Mais”;
- Clique em “Ressarcimento PIS/Pasep”;
- Envie os documentos e acompanhe o pedido.
Em uma agência da Caixa:
- Leve documento oficial com foto.
O pagamento é feito por crédito em conta. Quem não tiver conta na Caixa receberá automaticamente uma poupança social digital, movimentada pelo app Caixa Tem.
Herdeiros
Herdeiros também podem solicitar o valor, desde que apresentem:
- Documento de identificação;
- Certidão de dependentes ou autorização judicial;
- Documento que comprove vínculo com o titular.
Calendário
O pagamento depende da data em que o pedido foi feito, de acordo com a Caixa. Próximos lotes:
- Até 31/05/2026 → recebe em 25/06/2026 (lote atual);
- Até 30/06/2026 → recebe em 27/07/2026;
- Até 31/07/2026 → recebe em 25/08/2026;
- Até 31/08/2026 → recebe em 25/09/2026;
- Até 30/09/2026 → recebe em 26/10/2026;
- Até 31/10/2026 → recebe em 25/11/2026;
- Até 30/11/2026 → recebe em 28/12/2026;
- Até 31/12/2026 → recebe em janeiro de 2027.
Fundo PIS/Pasep
Criado na década de 1970, o fundo reunia recursos para complementar a renda de trabalhadores e servidores. Em 1988, foi substituído pelo modelo atual de abono salarial.
Os valores não sacados foram transferidos em 2020 para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e, depois, ao Tesouro Nacional. Agora, o governo permite o resgate mediante pedido.
Prazo para sacar
O pedido pode ser feito até setembro de 2028. Após esse prazo, os valores serão incorporados definitivamente ao Tesouro, sem possibilidade de saque.
Canais de dúvidas
A Caixa oferece atendimento pelos seguintes canais:
- Telefone: 0800-726-0207;
- SAC: 0800-726-0101;
- Ouvidoria: 0800-725-7474;
- Site: caixa.gov.br.
A orientação é verificar quanto antes se há valores disponíveis para evitar perder o prazo.