Caixa lança programa para fomentar empreendedorismo feminino

A Caixa lançou nesta segunda-feira, em parceria com o Sebrae, o programa Caixa pra Elas Empreendedoras, vertente de promoção ao empreendedorismo do programa de atendimento personalizado a mulheres. A iniciativa visa a apoiar as empreendedoras em todas fases do negócio, com uma "rampa" com ações diferenciadas, desde quem ainda não empreende até aquelas mulheres que querem se consolidar no mercado.

O objetivo principal do programa é a formalização das mulheres como microempreendedoras individuais. A primeira iniciativa é chamada de acesso, para quem ainda não empreende ou tem um negócio não formalizado. Segundo pesquisa do Sebrae, citada pelo banco, hoje há cerca de 30 milhões de mulheres empreendedoras no Brasil, de um universo de 52 milhões de empreendedoras. Mas parte delas não tem CNPJ.

Para incentivar a formalização, a Caixa vai liberar uma linha de crédito específica para as mulheres que fizerem um cadastro como Microempreendedoras Individuais (MEI) e um curso online concedido pelo Sebrae. Satisfeitos esses dois requisitos, o empréstimo já poderá ser liberado. A expectativa é de liberação de até R$ 1 bilhão nessa linha de crédito, com tíquete médio de R$ 1 mil. O empréstimo poderá ser solicitado até dia 19 de novembro, que é o dia mundial do empreendedorismo.

No segundo nível da rampa, a Tração, empreendedoras já formalizadas, mas que precisam de incentivo para desenvolver seus negócios serão encaminhadas para realização de cursos específicos e podem contratar linhas de crédito que viabilizem seus planos de crescimento.

Por fim, há o patamar de impulso, para as empreendedoras que querem expandir seu negócio, também com oportunidades de crédito e cursos de capacitação voltados para a inovação.

As mulheres empreendedoras vão ter senhas específicas para atendimentos nas agências da Caixa, sendo direcionadas para cursos e opções de crédito e serviços bancários específicos.

O Caixa para Elas foi lançado em agosto, e é o carro-chefe da gestão da presidente Daniella Marques, que substituiu, no comando do banco, Pedro Guimarães, exonerado após denuncias de funcionárias da instituição de abuso sexual.

Foco de Bolsonaro no público feminino

O público feminino é um dos focos do presidente Jair Bolsonaro (PL) para aumentar sua intenção de voto em busca de um segundo mandato. Desde o primeiro turno da disputa, a Caixa já fez quatro anúncios voltados para mulheres ou para as classes mais baixa, parcela da população em que Bolsonaro também tem desvantagem ante o seu adversário, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O banco já fez eventos neste mês para tratar da antecipação dos pagamentos do Auxílio Brasil, do consignado ligado ao beneficio social e para lançar sua campanha anual de renegociação de dívidas.