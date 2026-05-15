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ECONOMIA

Caixa informa que teve cerca de R$ 20 mi em prejuízo por ataques cibernéticos em 2025

Escrito por André Marinho e Altamiro Silva Junior (via Agência Estado)
Publicado em 15.05.2026, 12:37:00 Editado em 15.05.2026, 12:46:46
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O presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, disse que o banco teve cerca de R$ 20 milhões de prejuízos na aplicativo Caixa Tem em 2025 por fraudes relacionadas a ataques cibernéticos.

Por isso, o banco público vem reforçando investimentos em tecnologia. Para 2026, esses investimentos devem somar R$ 5,9 bilhões.

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Vieira disse que o banco tem um crescimento em implantações tecnológicas de 22,5%.

"Nós estamos agora com praticamente zero de ataques no Caixa Tem", disse Vieira em entrevista à imprensa.

O banco teve 3,4 milhões de contas digitais abertas, sendo 1,6 milhão abertas no primeiro trimestre de 2026, destacou o presidente do banco - 49% dessas contas foram abertas pela geração Z.

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2025 ataques cibernéticos Caixa prejuízo
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