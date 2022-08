Caixa inaugura 250 espaços dedicados ao atendimento do público feminino

Matheus Piovesana e Thais Barcellos (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Caixa Econômica Federal está inaugurando nesta terça-feira, 9, 250 espaços dedicados ao atendimento do público feminino, e este número deve ser elevado a 4.000 até o final do ano, de acordo com a presidente do banco público, Daniella Marques. Segundo ela, o mercado financeiro é pouco acessível ao público feminino.

continua após publicidade .

"A linguagem do mercado financeiro não estimula as mulheres. Não há estímulos, compreensão ou tradução de como a preocupação com o dia a dia de uma mulher se traduz para um produto financeiro", disse ela, durante coletiva de imprensa para comentar o lançamento do programa, realizada em São Paulo. "Teremos produtos com linguagens e desenvolvimento específico para mulheres."

Daniella destacou que a Caixa está focando sua atuação nos micro e pequenos empreendedores na concessão de crédito. No Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), o banco já concedeu R$ 4,5 bilhões desde o começo da nova rodada, no último dia 25, disse ela.

continua após publicidade .

A executiva afirmou ainda que o banco está se colocando como um "centro gravitacional" para conectar empresas em favor do combate à violência contra a mulher. Ela afirmou que o Banco do Brasil, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o Sebrae, a MRV e outras companhias já se uniram à Caixa neste compromisso.

Daniella também ressaltou que a Caixa antecipou o calendário de pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600, e que quer fazer com que as mulheres beneficiárias do programa saibam que podem abrir um CNPJ sem perder o benefício.