Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Caixa estuda reajuste dos juros no financiamento imobiliário, diz Inês Magalhães

Escrito por Altamiro Silva Junior (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Caixa Econômica Federal pode elevar os juros do crédito imobiliário, movimento semelhante ao feito pelos bancos privados, sinalizou a vice-presidente de Habitação do banco, Inês Magalhães, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 13.

"Estudamos sim a questão do reajuste da taxa de juros, dependendo muito do volume de recursos que vamos disponibilizar no período", disse ela.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A executiva ressaltou que a Caixa ainda está em processo de definir o orçamento de 2027. Por isso, a taxa de juros vai depender do volume de crédito a ser disponibilizado.

O banco até tem a opção de não elevar os juros, mas aí teria que reduzir os volumes emprestados de "maneira drástica", disse o vice-presidente financeiro, Marcos Brasiliano. "Nós buscamos o ponto ótimo, com o maior volume possível, mas calibrando na taxa."

Com a greve dos funcionários da Caixa, Inês conta que houve um represamento de operações de financiamento imobiliário. Mas isso está sendo normalizado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No financiamento imobiliário, carro chefe do crédito na Caixa, o presidente do banco, Carlos Vieira, disse que os recursos liberados são muito expressivos. Em 2023, foram liberados R$ 180 bilhões e no ano seguinte mais R$ 223 bilhões. Em 2025, foram R$ 249 bilhões. "Esse ano de 2026 deve fechar um pouco acima disso."

"Pela primeira vez o País teve redução efetiva do déficit habitacional", disse Vieira. A carteira de financiamento imobiliário fechou o trimestre em R$ 1,043 trilhão, crescimento anual de 15,5%.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO/CAIXA/REAJUSTE/JUROS
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV