Caixa estuda reajuste dos juros no financiamento imobiliário, diz Inês Magalhães

A Caixa Econômica Federal pode elevar os juros do crédito imobiliário, movimento semelhante ao feito pelos bancos privados, sinalizou a vice-presidente de Habitação do banco, Inês Magalhães, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 13.

"Estudamos sim a questão do reajuste da taxa de juros, dependendo muito do volume de recursos que vamos disponibilizar no período", disse ela.

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A executiva ressaltou que a Caixa ainda está em processo de definir o orçamento de 2027. Por isso, a taxa de juros vai depender do volume de crédito a ser disponibilizado.

O banco até tem a opção de não elevar os juros, mas aí teria que reduzir os volumes emprestados de "maneira drástica", disse o vice-presidente financeiro, Marcos Brasiliano. "Nós buscamos o ponto ótimo, com o maior volume possível, mas calibrando na taxa."

Com a greve dos funcionários da Caixa, Inês conta que houve um represamento de operações de financiamento imobiliário. Mas isso está sendo normalizado.

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No financiamento imobiliário, carro chefe do crédito na Caixa, o presidente do banco, Carlos Vieira, disse que os recursos liberados são muito expressivos. Em 2023, foram liberados R$ 180 bilhões e no ano seguinte mais R$ 223 bilhões. Em 2025, foram R$ 249 bilhões. "Esse ano de 2026 deve fechar um pouco acima disso."

"Pela primeira vez o País teve redução efetiva do déficit habitacional", disse Vieira. A carteira de financiamento imobiliário fechou o trimestre em R$ 1,043 trilhão, crescimento anual de 15,5%.