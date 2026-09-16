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Caixa e funcionários voltam a negociar nesta quarta, mas greve segue sem prazo para terminar

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Caixa Econômica Federal marcou uma nova rodada de negociação com os funcionários da estatal para esta quarta-feira, 16. Os trabalhadores começaram uma greve na quarta-feira passada, 10, que segue sem data para terminar.

O encontro foi marcado para discutir a renovação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) dos empregados da Caixa. O principal impasse entre os bancários e a Caixa é o modelo de custeio do Saúde Caixa, o plano de saúde dos funcionários.

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A categoria é contra as mudanças que elevam a parcela paga pelos empregados, aposentados e dependentes ao plano de saúde. A demanda dos sindicatos é que a Caixa amplie sua participação no financiamento.

A Caixa diz que o "banco segue imbuído na busca de uma solução que preserve os interesses dos empregados, da instituição, dos clientes e da sociedade brasileira".

"Desde o início das negociações da campanha salarial, a Caixa manteve postura permanente de diálogo com as entidades representativas dos empregados, buscando a construção de uma solução equilibrada e sustentável para todas as partes", diz o banco.

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Até o momento, foram realizadas 54 reuniões de negociação coletiva. O banco apresentou quatro propostas diferentes, incorporando, segundo a estatal, "avanços sucessivos e acolhendo diversas demandas apresentadas pelas representações dos empregados".

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CAIXA/GREVE/PROPOSTA/ACT/NOVA NEGOCIAÇÃO
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