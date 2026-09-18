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ECONOMIA

Caixa e BB não podem acudir BRB porque não há comando para acudir, diz governadora do DF

Escrito por Marianna Gualter (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), criticou nesta sexta-feira, 18, a postura adotada pelo governo federal em relação à situação do Banco de Brasília (BRB). Enfatizou que, na situação atual, Caixa e Banco do Brasil não podem acudir o BRB porque não há, segundo ela, um comando para isso.

"O governo federal tem dois bancos, que é a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, do qual ele é acionista. Se ele realmente quisesse fazer o sindicato de bancos, ele faria com os dois bancos, não precisaria de nenhum banco privado. O impacto, dentro do balanço desses dois bancos, seria de R$ 80 milhões por ano. Significaria nada", disse a candidata à reeleição, durante participação em sabatina do jornal O Globo e CBN com candidatos ao governo distrital.

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CASO MASTER/BRB/SOCORRO/DF/CELINA LEÃO/CRÍTICA/GOVERNO FEDERAL
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