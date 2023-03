Caixa divulga pacote de vantagens para público feminino no mês da Mulher

Thaís Barcellos (via Agência Estado)

A Caixa divulgou nesta quarta-feira, 8, um pacote de vantagens para o público feminino no mês de março, em que se celebra o Dia Internacional da Mulher. Embora os produtos não sejam novos, o banco preparou condições especiais que estarão disponíveis até o dia 31, segundo informou em nota.

O banco destaca que a ação promocional dedicada ao mês das mulheres traz uma oportunidade para as empreendedoras, que podem aderir ao Consórcios Veículos Leves com desconto de 10% na taxa de administração total do contrato, com redução do valor da parcela a partir do 25º mês.

A Caixa ainda disponibiliza um cartão exclusivo para o público feminino, com anuidade zero. Para as contratações realizadas entre 6 e 10 de março, o banco irá conceder cashback de até R$ 50, mediante gastos mínimos acumulados até 31 de maio, conforme regulamento.

Para as mulheres do setor do agropecuária, o banco vai oferecer redução de 0,5 pontos porcentuais na taxa de juros para contrato da linha de crédito Pronaf Custeio Mulher. A cliente precisa ser uma produtora rural mulher identificada na Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) como primeira ou segunda titular.

Os outros produtos do pacote são o Seguro Vida Mulher, o seguro Rapidex Mulher, com serviços para a casa, carro e moto, e assistências exclusivas para o público feminino, e Previdência Mulher, entre outros.