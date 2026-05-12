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ECONOMIA

Caixa Consórcio atinge R$ 50 bilhões em carteira administrada

Escrito por Marianna Gualter (via Agência Estado)
Publicado em 12.05.2026, 18:05:00 Editado em 12.05.2026, 18:14:15
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A Caixa Consórcio, empresa do conglomerado Caixa Seguridade, atingiu em março deste ano a marca de R$ 50 bilhões em carteira administrada.

A companhia entende que o resultado reflete estratégia de ampliar o acesso ao consórcio no País, com soluções voltadas a diferentes perfis de consumidores e foco em planejamento financeiro, aquisição patrimonial e previsibilidade de longo prazo.

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"Alcançar R$ 50 bilhões em carteira administrada em cinco anos demonstra a capacidade da Caixa Consórcio de combinar solidez, distribuição nacional e desenvolvimento de soluções alinhadas às necessidades dos brasileiros", afirma o presidente da Caixa Seguridade, Gustavo Portela, em nota. "O consórcio vem ampliando seu papel como instrumento de planejamento financeiro e formação de patrimônio, e enxergamos espaço relevante para a continuidade desse crescimento nos próximos anos."

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