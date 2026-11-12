Caixa: Carteira imobiliária sobe 15,5% em 1 ano, para R$ R$ 1,043 trilhão no no 3º trimestre

A Caixa Econômica Federal informou que o saldo da carteira de crédito imobiliário encerrou setembro de 2026 em R$ 1,043 trilhão, alta de 15,5% em relação a setembro de 2025 e de 3,8% na comparação com junho de 2026. A inadimplência da carteira ficou em 1,70%.

No terceiro trimestre de 2026, o banco somou R$ 72,5 bilhões em contratações imobiliárias (considerando recursos da Caixa e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS), aumento de 7,6% ante o terceiro trimestre de 2025 e queda de 1,1% frente ao segundo trimestre de 2026.

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No acumulado de janeiro a setembro de 2026, o volume contratado totalizou R$ 210,1 bilhões, crescimento de 20,9% em comparação com o mesmo período de 2025, em 799,5 mil contratos.

A administração destacou, no relatório do trimestre, que manteve a liderança no segmento, com 68,2% de participação de mercado.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast