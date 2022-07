Caixa afirma que está colaborando com apurações sobre morte de diretor

Matheus Piovesana (via Agência Estado)

A Caixa Econômica Federal informa, em nota, que colabora com as investigações sobre a morte de Sérgio Ricardo Faustino Batista, diretor do banco. Batista era diretor de Controles Internos e Integridade da Caixa. A diretoria cuidava do recebimento de denúncias de funcionários, em temas como assédio e corrupção, feitas em canais internos do banco.

Batista foi encontrado morto na parte externa da sede do banco, em Brasília, na noite de terça-feira, 19. Investigações preliminares tratam de sua morte como suicídio.

"A Caixa manifesta profundo pesar pelo falecimento do empregado Sérgio Ricardo Faustino Batista. Nossos sinceros sentimentos aos amigos e familiares, aos quais estamos prestando total apoio e acolhimento", afirma a instituição, em nota.

O banco acaba de passar por uma mudança na cúpula, após o ex-presidente, Pedro Guimarães, deixar o cargo após denúncias de assédio sexual. O executivo tem afirmado que é inocente.