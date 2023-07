Caixa abre 23 novas agências e 34 unidades lotéricas no primeiro semestre

Em sentido contrário ao sistema bancário, que vem reduzindo o número de atendimentos presenciais nos últimos anos, a Caixa abriu 23 novas agências em 15 Estados no primeiro semestre deste ano, informou o banco ao Broadcast. Houve ainda abertura de 34 unidades lotéricas e 507 novos correspondentes bancários.

Ao todo, a Caixa conta com 53,3 mil pontos de atendimento à população. São cerca de 4,3 mil agências e postos de atendimento, 22,4 mil Lotéricas e Correspondentes Caixa Aqui e 26,6 mil caixas eletrônicos.

O banco ainda destacou que houve atualização do aplicativo da instituição na primeira metade do ano, com aprimoramento da jornada para o cliente em transferências Pix, investimentos e pagamentos de contas. Houve ainda simplificação de acesso às principais funções do Caixa Tem, poupança digital do banco.

Além disso, serviços que antes só eram realizados nas agências, como cadastramento de nova senha, alteração de e-mail e telefone, passaram a ter soluções disponíveis diretamente no aplicativo.

A ampliação e a modernização da rede de atendimento faz parte das diretrizes apresentadas pela presidente Maria Rita Serrano para o período de 2023-2028. O Planejamento Estratégico Institucional inclui objetivos baseados em pessoas, clientes, habitação, governo, governança, sustentabilidade e tecnologia.

"As entregas reforçam o compromisso assumido pela presidenta da instituição, Maria Rita Serrano, ao tomar posse como dirigente do banco em janeiro deste ano, de consolidar a Caixa como instituição financeira pública que fomenta a inclusão e o desenvolvimento sustentável, transformando a vida das pessoas", disse o banco, em nota.

Para resgatar o relacionamento com os governos regionais, a Caixa ainda inaugurou 74 Salas das Cidades e Estados em 67 municípios do País. Nos espaços exclusivos, já foram realizados 489 atendimentos aos entes públicos em 100 dias de funcionamento. Nas salas regionais foram realizadas 298 audiências. Em Brasília, foram 191 atendimentos.

Nas Salas das Cidades e Estados é possível realizar reuniões, prestar assistência técnica aos gestores e técnicos dos governos estaduais e municipais, assinar contratos de repasse do Orçamento da União, de financiamento, de empreendimentos habitacionais, além de realizar capacitação e oficinas de assistência técnica aos clientes governo.