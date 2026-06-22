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ECONOMIA

Caiado: Não é que eu seja contra a reforma tributária; temos que ver se aquilo procede

Escrito por Lavínia Kaucz, Victor Ohana e Gabriel Máximo (via Agência Estado)
Publicado em 22.06.2026, 20:05:00 Editado em 23.06.2026, 02:36:38
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O pré-candidato do PSD à presidência da República e ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, disse que não é "contra" a reforma tributária, mas que é preciso "avaliar todos os segmentos" afetados com as mudanças. Ele destacou que profissionais liberais, prestadores de serviços e transporte aéreo são penalizados pelas mudanças no sistema tributário do País.

"Temos que entender que a reforma vai mexer na vida de 215 milhões de brasileiros e precisa ser avaliada para ver quais setores estão sendo asfixiados", afirmou nesta segunda-feira, 22, no evento "A indústria na agenda dos presidenciáveis", realizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), em Brasília.

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"Não é que eu sou contra, a gente tem que ver se aquilo procede", afirmou. "Nós precisamos avaliar todos os segmentos, essa é a discussão", defendeu o presidenciável.

Também participaram do evento o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).

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