Caiado diz que quer 'resgatar reforma trabalhista' e proporá critérios para ministros do STF

O pré-candidato do PSD à Presidência da República e ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, elencou nesta segunda-feira, 22, quais reformas pretende enviar ao Congresso Nacional logo no primeiro dia de seu governo, caso seja eleito.

Em coletiva de imprensa após participar do evento "A indústria na agenda dos presidenciáveis", realizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), em Brasília, Caiado afirmou que quer "resgatar a reforma trabalhista" e criará um critério para que uma pessoa possa assumir cargos em tribunais superiores, incluindo o Supremo Tribunal Federal.

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Segundo o ex-governador, outra reforma será a política, com foco na adoção do voto distrital, além da administrativa, visando a eficiência da máquina pública.

Além de Caiado, compareceram ao encontro os pré-candidatos Romeu Zema (Novo) e Flávio Bolsonaro (PL). O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também foi convidado, mas não participou. O petista cumpre agenda no Rio de Janeiro.