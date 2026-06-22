Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Caiado diz que quer 'resgatar reforma trabalhista' e proporá critérios para ministros do STF

Escrito por Gabriel Máximo, Lavínia Kaucz e Victor Ohana (via Agência Estado)
Publicado em 22.06.2026, 20:23:00 Editado em 23.06.2026, 02:37:11
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O pré-candidato do PSD à Presidência da República e ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, elencou nesta segunda-feira, 22, quais reformas pretende enviar ao Congresso Nacional logo no primeiro dia de seu governo, caso seja eleito.

Em coletiva de imprensa após participar do evento "A indústria na agenda dos presidenciáveis", realizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), em Brasília, Caiado afirmou que quer "resgatar a reforma trabalhista" e criará um critério para que uma pessoa possa assumir cargos em tribunais superiores, incluindo o Supremo Tribunal Federal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo o ex-governador, outra reforma será a política, com foco na adoção do voto distrital, além da administrativa, visando a eficiência da máquina pública.

Além de Caiado, compareceram ao encontro os pré-candidatos Romeu Zema (Novo) e Flávio Bolsonaro (PL). O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também foi convidado, mas não participou. O petista cumpre agenda no Rio de Janeiro.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
CAIADO eleições 2026 presidência reforma TRABALHISTA
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV