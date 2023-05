Cai busca de bancos por crédito emergencial do Fed

André Marinho (via Agência Estado)

O Federal Reserve (Fed), o banco central dos EUA, informou que a demanda de bancos por empréstimos pela janela de redesconto e o programa emergencial caiu na semana, em um movimento atribuído também ao fechamento do First Republic Bank, cujos ativos foram vendidos ao JPMorgan.

Segundo atualização divulgada nesta quinta, 4, o crédito mobilizado pela janela de redesconto despencou a US$ 5,3 bilhões na semana encerrada ontem, de US$ 73,9 bilhões no período anterior. Já os valores canalizado pelo chamado Programa de Financiamento a Prazo dos Bancos (BTFP, na sigla em inglês), criado na esteira da quebra do Silicon Valley em março, caíram de US$ 81,3 bilhões a US$ 75,8 bilhões.

Analistas disseram que é "encorajador" o fato de não ter ocorrido uma corrida por liquidez no Fed.

