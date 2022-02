Caged: saldo líquido de emprego formal em 2021 é positivo em 2.730.597 vagas

Da Redação

Após o fechamento de 191.455 vagas em 2020 (dado revisado nesta segunda-feira, 31), o mercado de trabalho formal registrou um saldo positivo de 2.730.597 carteiras assinadas em 2021, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta manhã pelo Ministério do Trabalho e Previdência. O resultado do ano passado decorreu de 20.699.802 milhão de admissões e 17.969.205 milhão de demissões.

O desempenho ficou abaixo do piso das estimativas de analistas consultados pelo Projeções Broadcast. As projeções eram desde a abertura líquida de 2,750 milhões a 3,120 milhões de vagas em 2021, com mediana positiva de 2,868 milhões postos de trabalho.

O desempenho anual foi puxado pelo setor de serviços, com a criação de 1.226.026 postos formais em 2021, seguido pelo comércio, que abriu 643.754 vagas. Já a construção civil gerou 244.755 vagas no ano, enquanto houve um saldo de 475.141 contratações na indústria geral. Na agropecuária foram abertas 140.927 vagas em 2021.

Dezembro

Como é comum para os meses de dezembro, o mercado de trabalho formal registrou um saldo negativo de 265.811 carteiras assinadas no mês passado, de acordo com os dados do Caged. O resultado sucede a criação de 300.182 vagas em novembro (dado revisado hoje).

O resultado do mês passado decorreu de 1.437.910 milhão de admissões e 1.703.721 milhão de demissões. Em dezembro de 2020, houve fechamento de 157.474 vagas com carteira assinada.

O mercado financeiro já esperava um recuo no emprego no mês. Porém, o resultado ficou pior do que a mediana negativa de 171 mil vagas, na pesquisa Projeções Broadcast.

O fechamento líquido de 265.811 vagas de trabalho com carteira assinada em dezembro foi puxado pelo desempenho do setor de serviços no mês, com a destruição de 104.670 postos formais, seguido pela indústria geral, que fechou 92.047 vagas.

Já a construção civil eliminou 52.033 postos em dezembro, enquanto houve um saldo positivo de 9.013 contratações no comércio. Na agropecuária foram fechadas 26.073 vagas no mês.