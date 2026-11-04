Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Caged: saldo de emprego formal é positivo em 1.248.914 vagas de janeiro a setembro

Escrito por Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

No acumulado de janeiro a setembro de 2026, foram gerados 1.248.914 novos postos de trabalho, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quarta-feira, 4, pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Este é o menor saldo do Caged para o período desde 2020, quando foram fechados 775.557 postos formais de trabalho entre janeiro e setembro, em meio à pandemia de covid-19. Na comparação com janeiro a setembro de 2025, o resultado representa uma queda de 27,8% (foram gerados naquele período do ano passado 1.731.398 postos).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Setores

No acumulado do ano, os cinco grandes setores da atividade tiveram saldos positivos: serviços (775.774), construção (207.434), indústria (188.563), agropecuária (51.893) e comércio (25.280).

São Paulo é o Estado com mais postos formais criados em números absolutos, com saldo positivo de 322.551 no acumulado do ano. Em seguida, aparecem Minas Gerais (129.777) e Rio de Janeiro (86.489).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na outra ponta, os menores saldos acumulados no ano são Rondônia (3.480), Roraima (3.814) e Acre (4.573).

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
CAGED/SETEMBRO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV