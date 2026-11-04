Caged: 4 dos 5 grandes grupamentos de atividade econômicas tiveram saldo positivo em setembro

Quatro dos cinco grandes agrupamentos de atividades econômicas tiveram criação de novos postos de trabalho em setembro, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego nesta quarta-feira, 4.

O resultado global - criação líquida de 121.305 novos postos - ficou abaixo da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, de 163,6 mil vagas.

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Como de costume, o saldo mais positivo foi registrado no setor de serviços, que abriu 81.241 vagas em setembro. Em seguida, aparecem indústria (19.285), comércio (15.697) e construção (9.468). A agropecuária registrou fechamento líquido de 4.381 vagas.

Unidades da Federação

Em setembro, 26 das 27 Unidades da Federação tiveram saldo positivo no mercado de trabalho. Lideram o ranking, em números absolutos: São Paulo (19.391 vagas), Pernambuco (13.371) e Alagoas (11.110). Na ponta oposta, aparecem: Rio Grande do Sul (-2.937), Acre (235) e Goiás (307).

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Salário médio

O salário médio real de admissão passou de R$ 2.430,51 em agosto para R$ 2.429,41 em setembro, uma redução de R$ 1,10 (-0,05%). Frente ao mesmo mês do ano anterior, o que desconta mudanças decorrentes da sazonalidade do mês, o salário de setembro aumentou R$ 44,90 (1,88%).