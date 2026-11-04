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ECONOMIA

Caged: 4 dos 5 grandes grupamentos de atividade econômicas tiveram saldo positivo em setembro

Escrito por Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Quatro dos cinco grandes agrupamentos de atividades econômicas tiveram criação de novos postos de trabalho em setembro, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego nesta quarta-feira, 4.

O resultado global - criação líquida de 121.305 novos postos - ficou abaixo da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, de 163,6 mil vagas.

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Como de costume, o saldo mais positivo foi registrado no setor de serviços, que abriu 81.241 vagas em setembro. Em seguida, aparecem indústria (19.285), comércio (15.697) e construção (9.468). A agropecuária registrou fechamento líquido de 4.381 vagas.

Unidades da Federação

Em setembro, 26 das 27 Unidades da Federação tiveram saldo positivo no mercado de trabalho. Lideram o ranking, em números absolutos: São Paulo (19.391 vagas), Pernambuco (13.371) e Alagoas (11.110). Na ponta oposta, aparecem: Rio Grande do Sul (-2.937), Acre (235) e Goiás (307).

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Salário médio

O salário médio real de admissão passou de R$ 2.430,51 em agosto para R$ 2.429,41 em setembro, uma redução de R$ 1,10 (-0,05%). Frente ao mesmo mês do ano anterior, o que desconta mudanças decorrentes da sazonalidade do mês, o salário de setembro aumentou R$ 44,90 (1,88%).

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CAGED/SETEMBRO/SETORES
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