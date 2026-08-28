Caged: 4 dos 5 grandes grupamentos de atividade econômica tiveram saldo positivo em julho

Quatro dos cinco grandes agrupamentos de atividades econômicas tiveram criação de novos postos de trabalho em julho, segundo dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego nesta sexta-feira, 28.

O resultado global - criação líquida de 58.568 novos postos - ficou abaixo do piso da pesquisa Projeções Broadcast, de 90.500 vagas.

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Como de costume, o saldo mais positivo foi registrado no setor de serviços, que abriu 24.098 vagas em julho. Em seguida, aparecem construção (12.691), agropecuária (12.523) e indústria (11.315). Apenas o comércio teve saldo negativo, com o fechamento de 2.056 vagas.

Unidades da Federação

Em julho, 22 das 27 Unidades da Federação tiveram saldo positivo no mercado de trabalho. Lideram o ranking, em números absolutos: São Paulo (17.814 vagas), Mato Grosso (5.766) e Minas Gerais (5.199). Na ponta oposta, aparecem: Espírito Santo (-2.605 postos), Rio Grande do Sul (-903) e Tocantins (-366).

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O salário médio real de admissão passou de R$ 2.404,10 em junho para R$ 2.419,23 em julho, uma alta de R$ 15,13 (0,6%). Frente ao mesmo mês do ano anterior, o que desconta mudanças decorrentes da sazonalidade do mês, o salário de julho aumentou R$ 48,38 (2,04%).