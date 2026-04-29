Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Caged: 4 dos 5 grandes agrupamentos de atividades registraram saldos positivos em março

Escrito por Flávia Said (via Agência Estado)
Publicado em 29.04.2026, 14:44:00 Editado em 29.04.2026, 14:53:37
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Quatro dos cinco grandes agrupamentos de atividades econômicas registraram saldos positivos em março, segundo os dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quarta-feira (29) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

O resultado geral, de 228.208 postos de trabalho, veio acima do teto da pesquisa Projeções Broadcast, que apontava para uma abertura líquida de 220 mil, com mediana de 155.894 vagas e piso de 53.156 postos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Apenas a agropecuária registrou saldo negativo, tendo fechado 18.096 vagas. O setor de serviços abriu 152.391 vagas; a construção civil abriu 38.316 vagas; a indústria abriu 28.336 vagas; e o comércio abriu 27.267 postos.

Unidades da Federação

Em março de 2026, foram registrados saldos positivos em 24 das 27 Unidades da Federação, com destaque para São Paulo (que criou 67.876 vagas), Minas Gerais (+38.845) e Rio de Janeiro (+23.914). Os Estados com desempenho negativo foram Alagoas (que fechou 5.243 vagas), Mato Grosso (-1.716) e Sergipe (-338).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O salário médio real de admissão em março foi de R$ 2.350,83, uma redução de R$ 17,50 (-0,7%) em relação a fevereiro (R$ 2.368,33). Já em comparação com o mesmo mês do ano anterior, que desconta mudanças decorrentes da sazonalidade do mês, houve aumento de R$ 41,80 (1,8%).

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ATIVIDADES CAGED/MARÇO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV