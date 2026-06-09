CAE: Renan Calheiros reafirma que BC teria solicitado empréstimo ao FGC para o Master

O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, senador Renan Calheiros (MDB-AL), voltou a afirmar que o Banco Central (BC) teria, sob a gestão de Gabriel Galípolo, solicitado um empréstimo para o Banco Master ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Galípolo já negou que esse pedido tenha ocorrido.

A declaração ocorreu nesta terça-feira, 9, na abertura da audiência na CAE que ouve o presidente do Banco de Brasília, Nelson de Souza. "Tornei públicas algumas informações que o próprio presidente do Banco Central negou a existência; como, por exemplo, que o Banco Central, sob a gestão de Gabriel Galípolo, pediu empréstimo ao FGC para o Banco Master, de R$ 11 bilhões", disse Renan.

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Segundo o senador, como consequência desse pedido, o FGC teria liberado um empréstimo de R$ 6,7 bilhões. Ele afirmou que há um documento que comprova essa informação.

Em maio, quando participou de audiência na CAE, Galípolo negou que o pedido tenha ocorrido. Na ocasião, Calheiros disse que o BC teria enviado, em 2025, um pedido de R$ 11 bilhões ao FGC para viabilizar a venda do Master ao Banco de Brasília (BRB). "A informação está errada. Não há nenhuma carta com valor de R$ 11 bilhões. O Banco Central jamais tentou viabilizar a venda", disse Galípolo.