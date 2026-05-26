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CAE do Senado convoca presidente do BRB para explicar transações com Master

Escrito por Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em 26.05.2026, 13:50:00 Editado em 27.05.2026, 01:55:49
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A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou nesta terça-feira, 26, um requerimento para convocar o presidente do Banco de Brasília (BRB), Nelson Antônio de Souza, a explicar as operações do banco público com o Master. Segundo o presidente do colegiado, Renan Calheiros (MDB-AL), a intenção é ouvir Nelson Antônio na próxima terça-feira, dia 2.

Inicialmente, o requerimento era para convidar o presidente do BRB, mas foi transformado em convocação, em que há obrigação de comparecimento.

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"Desde janeiro, o BRB não publica balanço. Nessa lógica, ele não vem nunca depor na comissão. Vou transformar o requerimento de convite em convocação. Vamos convocá-lo para terça-feira", disse Calheiros, durante sessão da comissão.

A comissão tem um grupo de trabalho para supervisionar as investigações sobre as fraudes do Master.

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