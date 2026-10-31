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CAE do Senado confirma Eduardo Braga como relator da CBS e convidará Durigan para debate

Escrito por Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, Renan Calheiros (MDB-AL), confirmou neste sábado, 31, que o senador Eduardo Braga (MDB-AM) será o relator do Projeto de Resolução que fixará a alíquota de referência da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS). O texto começará a ser debatido no dia 11 de novembro e precisa ser aprovado ainda este ano, a tempo de valer já para 2027.

"A partir de 11/11, a CAE do Senado realizará audiências públicas para debater a alíquota da CBS, que precisa ser votada ainda este ano. ... O relator será o líder do MDB Eduardo Braga", escreveu Calheiros em seu perfil no X.

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Braga relatou a Reforma Tributária no Senado e os projetos de lei complementar que regulavam o tema.

Calheiros disse ainda que a CAE convidará o ministro da Fazenda, Dario Durigan; o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Vital do Rêgo; e tributaristas para debater o projeto, que também deverá passar pelo plenário da Casa.

O TCU aprovou uma alíquota de referência de 11,3468% para a CBS. Se o Senado não aprovar o projeto de resolução a tempo, valerá a alíquota calculada pelo TCU.

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A CBS será cobrada em caráter de teste no ano que vem, como substituta do Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). Junto com o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), a CBS vai constituir o novo modelo de tributação sobre o consumo no Brasil, sob o sistema do Imposto sobre Valor Agregado (IVA). A estimativa do governo federal é de arrecadar R$ 636 bilhões em 2027 com a CBS, que será administrada pela União.

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SENADO/CAE/CBS/EDUARDO BRAGA/RELATORIA
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