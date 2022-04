CAE do Senado aprova indicações de Alexandre Barreto e Victor Fernandes ao Cade

Da Redação

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou nesta terça-feira, 5, as indicações de Alexandre Barreto e Victor Fernandes ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Os nomes ainda passarão pelo crivo do plenário do Senado, provavelmente em sessão que deve ocorrer nesta quarta-feira, 6, ou quinta-feira, 7.

Barreto foi aprovado, por 22 votos a 2, para o cargo de superintendente-geral do Cade.

Ele já foi presidente do órgão e é servidor de carreira do Tribunal de Contas da União (TCU).

Já Fernandes recebeu 20 votos a favor e nenhum contra, para a cadeira de conselheiro do tribunal antitruste.

Fernandes é advogado e atua atualmente como chefe de gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes.