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ECONOMIA

CAE do Senado aprova em votação simbólica projeto 5.122/2023 da renegociação das dívidas rurais

Escrito por Isadora Duarte (via Agência Estado)
Publicado em 27.05.2026, 14:30:00 Editado em 27.05.2026, 14:42:31
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A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou no início da tarde desta quarta-feira, 27, o projeto de lei 5.122/2023, que prevê a renegociação de dívidas rurais com uso de recursos do Fundo Social do Pré-Sal. O projeto foi aprovado em votação simbólica, com voto contrário do líder do governo, senador Jaques Wagner (PT-BA). O relatório do senador Renan Calheiros (MDB-AL) foi favorável ao projeto. Ele manteve parte do parecer inicial atendendo ajustes do governo.

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