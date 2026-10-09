Caderneta de poupança tem saída líquida de R$ 9,350 bilhões em setembro, revela BC

A caderneta de poupança teve saída líquida de R$ 9,350 bilhões em setembro, informou o Banco Central (BC) nesta sexta-feira, 9. Os depósitos somaram R$ 338,993 bilhões, e as retiradas, R$ 348,343 bilhões. Considerando o rendimento de R$ 6,526 bilhões, o saldo da modalidade atingiu R$ 1,013 trilhões. No acumulado do ano, a caderneta de poupança tem saque líquido de R$ 66,432 bilhões, com R$ 3,204 trilhões em depósitos e R$ 3,270 trilhões em retiradas. O rendimento em 2026, de janeiro a setembro, é de R$ 57,257 bilhões.

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