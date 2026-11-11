Caderneta de poupança tem saída líquida de R$ 8,879 bilhões em outubro, afirma BC

A caderneta de poupança teve saída líquida de R$ 8,879 bilhões em outubro, informou o Banco Central nesta quarta-feira, 11. Os depósitos somaram R$ 341,490 bilhões, e as retiradas, R$ 350,368 bilhões. Considerando o rendimento de R$ 6,318 bilhões, o saldo da modalidade atingiu R$ 1,010 trilhão.

No acumulado do ano, a caderneta de poupança tem saque líquido de R$ 75,311 bilhões, com R$ 3,545 trilhões em depósitos e R$ 3,620 trilhões em retiradas. O rendimento em 2026, de janeiro a outubro, é de R$ 63,575 bilhões, de acordo com o BC.

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*Conteúdo gerado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.