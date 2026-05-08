TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Caderneta de poupança tem saída líquida de R$ 476,445 milhões em abril, afirma BC

Escrito por Marianna Gualter (via Agência Estado)
Publicado em 08.05.2026, 09:23:00 Editado em 08.05.2026, 09:28:56
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A caderneta de poupança teve saída líquida de R$ 476,445 milhões em abril, informou o Banco Central (BC) nesta sexta-feira, 8. Os depósitos somaram R$ 362,201 bilhões, e as retiradas, R$ 362,677 bilhões. Considerando o rendimento de R$ 6,331 bilhões, o saldo da modalidade atingiu R$ 1,006 trilhão.

No acumulado do ano, a caderneta de poupança tem saque líquido de R$ 41,723 bilhões, com R$ 1,432 trilhão em saques e R$ 1,390 trilhão em depósitos, de acordo com o BC. O rendimento em 2026, de janeiro a abril, é de R$ 25,221 bilhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
abril Bc Poupança
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV