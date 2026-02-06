Caderneta de poupança tem saída líquida de R$ 23,512 bilhões em janeiro, afirma BC

A caderneta de poupança teve saída líquida de R$ 23,512 bilhões em janeiro, informou o Banco Central (BC) na manhã desta sexta-feira, 6. Os depósitos somaram R$ 331,235 bilhões, e as retiradas, R$ 354,748 bilhões. Considerando o rendimento de R$ 6,437 bilhões, o saldo da modalidade atingiu R$ 1,005 trilhão, de acordo com o BC.