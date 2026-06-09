Caderneta de poupança tem entrada líquida de R$ 2,604 bilhões em maio, revela BC
Escrito por Mateus Maia e Marianna Gualter (via Agência Estado)
Publicado em 09.06.2026, 09:36:00 Editado em 09.06.2026, 09:48:13
A caderneta de poupança teve entrada líquida de R$ 2,604 bilhões em maio, informou o Banco Central (BC) nesta terça-feira, 9. Os depósitos somaram R$ 368,395 bilhões. As retiradas, R$ 365,791 bilhões. Considerando o rendimento de R$ 6,181 bilhões, o saldo da modalidade atingiu 1,014 trilhão.
No acumulado do ano, a caderneta de poupança tem saque líquido de R$ 39,119 bilhões, com R$ 1,758 trilhão em saques e R$ 1,797 trilhão em depósitos. O rendimento em 2026, de janeiro a maio, é de R$ 31,402 bilhões, de acordo com o Banco Central.
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