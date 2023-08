Cade reexaminará criação de consórcio de Supergasbras e Ultragaz no dia 16

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) pautou para sua próxima sessão de julgamento, na semana que vem, a formação de consórcio entre as companhias Ultragaz, Bahiana, Supergasbras e Minasgás. O julgamento servirá para um reexame do ato de concentração. A criação do consórcio havia sido aprovada pelo órgão no dia 24 de março, mas houve contestação de concorrentes, que alegaram que a operação seria uma "fusão disfarçada". Em abril, a conselheira Lenisa Prado, relatora do caso, dissera ser preciso esclarecer alguns pontos da parceria e solicitou prorrogação da análise da operação por 90 dias adicionais. A sessão do tribunal do Cade está marcada para a quarta-feira próxima, dia 16 de agosto, às 10 horas (de Brasília). A pauta de julgamento está no

continua após publicidade

desta quinta-feira e inclui mais oito itens, dentre os quais dois procedimentos administrativos de apuração de ato de concentração: um contra as empresas Renauto, Navesa, AWM Participações Societárias e Ravel Racine Veículos; e outro contra J3 Participações e Bus Serviços de Agendamento.