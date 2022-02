Cade encaminha representação do MPF à SG para abertura de inquérito contra teles

Da Redação

O Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou o encaminhamento da representação do Ministério Público Federal (MPF) à Superintendência-Geral (SG) do órgão, para que a área técnica abra um inquérito administrativo contra as teles envolvidas na compra da Oi.

No último fim de semana, o representante do MPF junto ao Cade, Waldir Alves, requereu a abertura de dois processos contra Vivo, Claro e TIM: um para apurar a existência de conduta combinada entre as empresas e "eventuais práticas exclusionárias".

Outra investigação para averiguar se as operadoras comunicaram o Cade sobre a operação dentro do prazo definido na lei.

Na avaliação dos conselheiros do Cade, as suspeitas apresentadas pelo MPF são graves e demandam aprofundamento por parte do órgão responsável pela defesa da concorrência.