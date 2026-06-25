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Cade arquiva processo contra 99Food em investigação sobre suposta conduta anticompetitiva

Escrito por João Caires (via Agência Estado)
Publicado em 25.06.2026, 20:22:00 Editado em 25.06.2026, 20:29:31
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A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (SG/Cade) decidiu arquivar nesta quinta-feira, 25, o inquérito administrativo que investigava a 99Food por supostas práticas anticompetitivas no mercado de delivery de refeições.

A decisão foi assinada pelo superintendente-geral Alexandre Barreto em seu último dia no cargo. Em despacho, ele afirmou que não foram encontrados indícios suficientes de infração à ordem econômica para justificar a continuidade do caso.

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O caso teve origem em representação apresentada pela Keeta Delivery Brazil, braço internacional da chinesa Meituan, que acusava a concorrente de adotar cláusulas contratuais que restringiriam a atuação de novos entrantes no mercado brasileiro de delivery.

Segundo a Keeta, as cláusulas investigadas impediriam restaurantes e outros parceiros comerciais de contratar ou operar com determinadas plataformas concorrentes, o que, na avaliação da empresa, configuraria uma restrição indevida à concorrência.

Apesar do arquivamento pela área técnica, a disputa ainda não está encerrada. A Keeta informou que há um recurso em análise pelo Tribunal do Cade, instância máxima de decisão da autoridade antitruste, que poderá manter ou reverter o entendimento da Superintendência-Geral.

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Em nota, o vice-presidente da Keeta no Brasil, Danilo Mansano, afirmou que a companhia segue confiante de que o Tribunal dará atenção ao caso. "Acreditamos que restaurantes devem ter liberdade para diversificar canais de vendas, entregadores parceiros devem ter mais oportunidade de geração de renda, e consumidores devem se beneficiar de um maior leque de opções e um serviço com mais qualidade", disse.

Procurada, a 99Food ainda não se manifestou sobre a decisão.

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99Food anticompetitiva arquivamento CADE Conduta
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