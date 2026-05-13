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Cade aprova venda pela Americanas da UPI Uni.Co para a BandUP!

Escrito por Eduardo Rodrigues (via Agência Estado)
Publicado em 13.05.2026, 11:16:00 Editado em 13.05.2026, 11:24:45
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A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições a venda pela Americanas (em processo de recuperação judicial) da UPI Uni.Co - detentora das marcas Imaginarium e Puket - à Fan Store Entretenimento (BandUP!). O despacho foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o acordo foi anunciado em 25 de março por R$ 152,9 milhões. "Para a BandUP!, a operação representa uma oportunidade de complementar seu portfólio de atuação com os produtos oferecidos pela Uni.Co.

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Para a Americanas, a operação alinha-se com as obrigações estabelecidas no seu plano de recuperação judicial", afirmaram as empresas ao Cade.

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